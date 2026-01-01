Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Fatih'te, 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan 20 yaşındaki Y.Y. 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3.2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

3 GÜNDÜR BESLENMİYORDU

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

AİLE 'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' GÖZALTINDA

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

"AMA BU KIZ DURMADAN PARKLARDAYDI"

Apartman yöneticisi Menekşe Demirel, "Ben bu yaz kızı annesine şikayet ettim, ev sahibine de bildirdim. Burada yaşadığımızı, korktuğumuzu, madde kullanabileceğini söyledik. Dairenin kapısı açılıyordu. Evden 3 delikanlının çıktığını gördüm. Annesi uzakta çalıştığını kızıyla ilgilenmemi istedi. Biraz ikaz ettim. Erkekleri sordum. Bana içeri girmediklerinin, kapıdan konuştuklarını söylediler. Ama bu kız durmadan parklardaydı. Alt komşum bir hafta önce Y.'nin elinde çocuk bezleri gördüğünü, bezleri alıp geldiğini söyledi. Hamileliğini görmediğimizi söyledim. Ben gece 1 buçukta cama çıktım. Kapının önünde polisleri görünce şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Bir apartman sakini Mehmet Yön ise, "Şahsın hamile kalması gibi bir durum varmış. Fakat sadece gece saatlerinde polislerin geldiğini, ondan sonra bekçilerin kapıda beklediğini biliyorum" diye konuştu.

Polis ekipleri, anne ve babayla birlikte iki kişiyi kasten öldürme suçundan gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.