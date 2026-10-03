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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliğinin Avrupa etabı, 4 Ekim Pazar günü Yenikapı’da yapılacak.

5K ve 10K olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek ve 7 bin 500 sporcunun katılması beklenen organizasyon dolayısıyla Tarihî Yarımada genelinde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

06.00 - 12.00 SAATLERİ ARASINDA KAPALI OLACAK YOLLAR

İBB tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, pazar günü 06.00 ile 12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak yol ve caddeler şu şekildedir:

Kennedy Caddesi (Eminönü - Yenikapı yönü)

Kennedy Caddesi (Zeytinburnu - Yenikapı yönü)

Namık Kemal Caddesi

Mustafa Kemal Caddesi

Segah Sokak

Kumluk Sokak

Şair Sermet Sokak

Aksakal Sokak

Ahırkapı Caddesi

YARIŞ PROGRAMI VE PARKUR DETAYLARI

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayacak olan organizasyonda ilk olarak saat 08.00'de 5K koşusunun startı verilecek. 10K yarışı ise saat 09.15'te başlayacak.

Parkur düzenlemesine göre, 5K kategorisindeki koşucular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden "U" dönüşü yaparak Yenikapı'daki bitiş çizgisine dönecek. 10K kategorisindeki katılımcılar ise Sarayburnu noktasından "U" dönüşü gerçekleştirerek yarışı Yenikapı'da tamamlayacak.