İstanbul’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere ve kıyı bölgelerine akın etti. Kent genelinde özellikle deniz kıyılarında yoğunluk gözlendi.

SAHİLLERDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Beylerbeyi ve Çengelköy gibi sahil hattı boyunca vatandaşlar aileleriyle yürüyüş yaparak ve vakit geçirerek bayramın tadını çıkardı. Amatör balıkçılar da her zamanki gibi kıyılardaki yerini aldı.

BOSTANCI İSKELESİ’NDE UZUN KUYRUKLAR

Bostancı İskelesi üzerinden Adalar’a gitmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı seferlerde doluluk yaşandı.

VATANDAŞLAR “İSTANBUL BOŞ” DEDİ

Sahilde vakit geçiren vatandaşlar, şehirdeki sakinliğe dikkat çekerek bayramın ilk gününde İstanbul’un alışılmış kalabalığından uzak bir görüntü sergilediğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise ücretsiz vapur seferleri nedeniyle Adalar hatlarında talebin arttığını ve yoğunluğun daha da yükseldiğini belirtti.

BAYRAM BOYUNCA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Yetkililer, bayram tatili süresince Adalar ve sahil hatlarında yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini ifade etti.