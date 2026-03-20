İstanbul
İstanbul'da bayram trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul’da bayram trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde etkili olan yağış, trafik yoğunluğunu ciddi şekilde artırdı. Kent genelinde araçlar birçok noktada adım adım ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul’da bayram trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı - Resim: 1

Kritik Noktalarda Uzun Kuyruklar
Özellikle Haliç Köprüsü ve Okmeydanı çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İstanbul’da bayram trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı - Resim: 2

İlçelerde Yoğunluk Artıyor
Maltepe, Ataşehir, Üsküdar ve Beşiktaş gibi yoğun nüfuslu bölgelerde de benzer manzaralar yaşandı. Bayram ziyaretleri için yola çıkan vatandaşlar, trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul’da bayram trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı - Resim: 3

Trafik Yoğunluğu Yüzde 76’ya Çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre saat 15.41 itibarıyla şehir genelinde yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda oran yüzde 83’e kadar yükselirken, Avrupa Yakası’nda yüzde 71 seviyelerinde kaldı.

İstanbul’da bayram trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı - Resim: 4

Köprü ve Bağlantı Yolları Tıkandı
İki yaka arasındaki geçişlerde yoğunluk daha da arttı. Köprü bağlantı yolları ve ana ulaşım güzergahlarında trafik neredeyse kilitlendi.

İstanbul’da bayram trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı - Resim: 5

Toplu Taşıma da Doldu
Bayram süresince toplu ulaşımın ücretsiz olması, bu kez duraklarda yoğunluğa neden oldu. Metro, metrobüs ve otobüslerde doluluk oranları artarken, bazı duraklarda bekleme süreleri uzadı.

İstanbul’da bayram trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı - Resim: 6

Akşam Saatleri İçin Uyarı
Uzmanlar, bayram ziyaretlerinden dönüşlerin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde yoğunluğun daha da artabileceğine dikkat çekti. Sürücülere dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

