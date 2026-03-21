İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki etap halinde yürütülen uygulamada, ilk etap saat 20.00-22.00 arasında 210 noktada 1392 personelin katılımıyla sabit yol denetimi şeklinde yapıldı.

Bu aşamada polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci etapta ise saat 22.00-23.59 arasında 1246 personelle umuma açık mekanlar denetlendi.

Uygulama süresince 333 bin 567 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Aralarında aranan 295 şüphelinin de bulunduğu toplam 527 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 295 gram uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan geldiği değerlendirilen 7 bin 45 lira ele geçirildi.

Kontrol edilen 491 umuma açık iş yerinden 22 kişiye işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde 36 bin 369 otomobil ile 1166 motosiklet incelendi.



Bu denetimlerde 1584 araç ve motosiklet ile 16 sürücüye işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi ve 1 milyon 248 bin 620 lira trafik cezası kesildi.