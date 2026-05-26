İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve beraberindeki heyet Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarete 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de eşlik etti.

“BU VATAN TOPRAĞI İÇİN TOPRAĞA DÜŞMÜŞ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından Vali Gül açıklama yaptı. Gül açıklamasında şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nın arifesindeyiz. Bütün bayramlarda olduğu gibi mezarlıklar da ziyaret ediliyor arife günlerinde. Dolayısıyla da böyle bir geleneğimiz, böyle bir inancımız var. Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul’umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz, mesai arkadaşlarımızla birlikte. Şehitlerimizin hep milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler Kurban Bayramı arifesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz. Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bu uğurda gazi olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul’umuzun da bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve beraberindeki heyet şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve şehit yakınları ile sohbet etti.