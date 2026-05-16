Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TONFED) otogarlarda bayram yoğunlunun başladığını açıkladı. Ana biletlerin tükendiği belirten TONFD, "Ek seferlerle hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla şehirler arası otobüslerde yoğunluk başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram için ana sefer listelerinin dolduğunu belirterek ek seferlerin satışa açıldığını bildirdi. Özcan, 15 Mayıs ile 2 Haziran arasında ek sefer izni verildiğini, bu bayramda sefer sayılarının 1800 seviyelerine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

İSTANBUL’DA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ

Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs biletlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram için ana sefer listelerinin dolduğunu açıkladı.

Özcan, ek seferlerin satışına başladıklarını belirterek, bayram tatilinin 9 güne çıkmasının sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

EK SEFERLERİN SATIŞINA BAŞLANDI

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için otobüs firmalarının ek sefer satışlarına başladığını bildirdi.

Özcan, “Bu Kurban Bayramı'nda bütün listelerimiz dolu, ek seferlerin satışına başladık. Ulaştırma Bakanlığına teşekkür ediyorum. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek sefer müsaadesi verdi.” dedi.

Bu izinle birlikte bayram öncesi ve sonrasında artan yolcu talebine karşı ilave seferler düzenlenecek.

9 GÜNLÜK TATİL SEKTÖRDE HAREKETLİLİK OLUŞTURDU

Özcan, bayram tatilinin güne çıkarılmasının otobüs sektörü için önemli bir hareketlilik sağladığını belirtti.

Ramazan Bayramı’nda uzun tatil olmasına rağmen okulların açık olması nedeniyle beklenen yoğunluğun yaşanmadığını hatırlatan Özcan, Kurban Bayramı’nda talebin çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

Özcan, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte otobüs firmalarının işlerinin daha da açılacağını söyledi.

SEFER SAYISINDA 1800 SEVİYESİ BEKLENİYOR

TOFED Genel Başkanı Özcan, geçen bayramda sefer sayılarının 1200-1300 seviyelerine ulaşamadığını belirtti.

Bu bayramda ise 1800 seviyelerinin görülebileceğini söyleyen Özcan, “Bu bayram sektöre nefes aldıracak. Yaz sezonu geliyor. Bu yaz sezonundan dolayı da işler açılacak. Çünkü millet kış boyunca kapalı evlerde kaldığı için artık sıkıldı. Memleketlerine, köylerine ve tatillerine gidecekler.” ifadelerini kullandı.

Bu beklenti, bayram ve yaz sezonunun şehirler arası yolcu taşımacılığına güçlü katkı sağlayacağını gösteriyor.

BİLET FİYATLARI İÇİN ZAM AÇIKLAMASI

Bayram öncesi bilet fiyatlarına zam yapıldığı yönündeki iddialara da değinen Özcan, bu durumun vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.

Özcan, otobüs firmalarının belirlenen tavan fiyatın üzerine çıkamayacağını, ancak talebin düşük olduğu dönemlerde bu fiyatın altında bilet satabildiğini belirtti.

Yoğunluk dönemlerinde indirim oranının azalması nedeniyle vatandaşların bunu zam olarak değerlendirdiğini ifade etti.

“BELİRLENEN FİYATIN ÜSTÜNE ÇIKILIRSA CEZA YAZILIR”

Birol Özcan, İstanbul-Ankara hattı üzerinden örnek verdi.

Özcan, “Diyelim ki İstanbul-Ankara hattına 1000 lira fiyat alındıysa, firma bunun yüzde 30 aşağısına bilet kesebilir ama üstüne çıkamaz. Yolcu yoğunluğu az olduğunda 700 liraya satılan bilet, yoğunluk olunca 800-900 liraya çıkınca vatandaş zam yapıldı sanıyor. Halbuki ana fiyat zaten 1000 lira. Eğer firma belirlenen fiyatın üstüne çıkarsa Ulaştırma Bakanlığı ciddi ceza yazar.” dedi.

Özcan, bu nedenle fiyat artışlarının bayrama özel zam olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

YÜZDE 30’LUK TARİFE ARTIŞI BAYRAMLA İLGİLİ DEĞİL

TOFED Genel Başkanı, bu bayramda günü dolan firmaların Ulaştırma Bakanlığına müracaat ederek fiyat teklifi aldığını belirtti.

Özcan, Ulaştırma Bakanlığı’nın yüzde 30 artış verdiğini söyledi.

“1000 liraya giden Ankara yolcusu bundan sonra 1300 liraya gidecek. Bu yüzde 30'luk artış 3 ayda bir alınan fiyat tarifesidir, bayramla ilgisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

KORSAN TAŞIMACILIK UYARISI

Birol Özcan, bayram yoğunluğu öncesi korsan taşımacılık konusunda da vatandaşları uyardı.

Yolcuların otogarlardaki belgeli firmalardan bilet alması gerektiğini belirten Özcan, bazı kişilerin kahvehane veya farklı noktalardan korsan taşımacılık yaptığını söyledi.

Özcan, “Tek şoförle gidiyorlar, minibüslerle taşımacılık yapıyorlar. Kazaların önemli kısmı bunlardan kaynaklanıyor.” diye konuştu.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI İSTENDİ

TOFED Genel Başkanı, emniyet ve jandarma ekiplerinden denetimlerin artırılmasını istediklerini söyledi.

Trafik kontrollerinde şoförlerin SRC belgeleri ile taşıma evraklarının incelenmesi gerektiğini belirten Özcan, “T1 belgeli” otobüslerin de belirlenen güzergah dışına çıkmamasının takip edilmesini istedi.

Bu denetimlerin hem yolcu güvenliği hem de kayıt dışı taşımacılığın önlenmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

ÇEVRİM İÇİ BİLET KOMİSYONLARI SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Özcan, çevrim içi bilet satış platformlarının yüksek komisyon oranlarının sektörü zorladığını da dile getirdi.

Geçmişte yazıhanelerin yüzde 20 komisyonla kira, personel ve işletme giderlerini karşılayabildiğini anlatan Özcan, çevrim içi sistemlerde ise yüzde 10-15 arasında komisyon alındığını aktardı.

Özcan, “Bir telefondan bilet satılıyor ama büyük komisyon kesiliyor. Yazıhaneler bu yüzden kapanıyor.” dedi.

KOMİSYON ORANLARI İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

TOFED Genel Başkanı, çevrim içi bilet sistemine yönelik düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Komisyon oranlarının yüzde 5-6 seviyelerine çekilmesinin sektör açısından daha sürdürülebilir olacağını belirtti.

Özcan’a göre mevcut komisyon oranları, özellikle yazıhaneler ve geleneksel satış kanalları üzerinde baskı oluşturuyor.

OTOBÜSLER İÇİN FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ TALEBİ

Özcan, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında otobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmasına izin verilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmak zorunda kalan araçların günde yüzlerce kilometre fazla yol yaptığını belirten Özcan, bunun sektöre ek maliyet getirdiğini söyledi.

Bu talep, özellikle İstanbul çıkışlı şehirler arası otobüs trafiği açısından önem taşıyor.

ANADOLU YAKASI’NA OTOGAR İHTİYACI

Birol Özcan, Anadolu Yakası’nda büyük bir otogar ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda servis sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne servislerin kaldırılması yönünde taleplerini ilettiklerini söyledi.

Raylı sistemin bulunduğu bölgede ortak toplu taşıma modeline geçilmesini önerdiklerini aktardı.

HAVAİST BENZERİ MODEL ÖNERİSİ

TOFED Genel Başkanı, havalimanlarındaki HAVAİST benzeri bir sistem önerdiklerini ifade etti.

Bu modele göre yolcular ilçelerdeki toplama merkezlerinden taşınabilecek.

Ancak Özcan, tüm firmaların ortak karar almaması nedeniyle sistemin uygulanamadığını belirtti.

BAYRAMDA OTOBÜS YOĞUNLUĞU ARTACAK

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, şehirler arası otobüslerde büyük hareketlilik oluşturdu.

Ana sefer listelerinin dolmasıyla birlikte ek seferlerin satışına başlanırken, TOFED bu bayramda sefer sayısının 1800 seviyelerine ulaşmasını bekliyor.

Yetkililer, vatandaşların belgeli firmalardan bilet alması, korsan taşımacılıktan uzak durması ve seyahat planlarını son güne bırakmaması gerektiğini vurguluyor.