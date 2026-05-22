Kurban Bayramı tatilini İstanbul’un dışında değerlendirmeyi planlayanlar, bayram öncesindeki son iş gününde yollara düştü.
İstanbul'da bayram göçü başladı: Mesai bitmeden yollara düştüler
Kurban Bayramı öncesi son iş gününü de tatiline ekleyenlerin yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Anadolu Yakası kesiminde yer yer yoğunluklar oluştu.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.
Bugün mesai bitimiyle başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için hareketlilik erken başladı; haftanın son iş gününü de değerlendirip İstanbul dışına çıkmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren yollara düştü.
İBB Trafik verilerine göre saat 10.30 sıralarında İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Yakası'nda yer alan Çamlıca Gişeleri bölgesinde, Ankara istikametine doğru yer yer trafik yoğunluğu görüldü.
Haftanın son iş gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğunun daha da artması beklenirken, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı.