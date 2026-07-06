Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve imar planlarına yönelik davaları hala devam eden Kanal İstanbul projesi, gayrimenkul piyasasında şimdiden hareketliliğin merkezi haline geldi. Sazlıdere çevresinde inşaat çalışmaları hız kazanırken, kanal güzergâhında yer alan dev araziler sosyal medya üzerinden yabancı yatırımcıların radarına sunuluyor.

Sözcü’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre; son olarak "Yenişehir Gate" isimli bir gayrimenkul şirketinin, bölgedeki arsaları hedef kitlesi Araplar olan özel reklam kampanyalarıyla pazarladığı görüldü.

ARAPÇA İLANLARLA "ERKEN YATIRIM" ÇAĞRISI

Şirketin sosyal medya platformlarında yayınladığı Arapça tanıtım videolarında, “Yenişehir herkesin gözleri önünde değişiyor” sloganı kullanılarak bölgenin İstanbul'un en kritik kentsel dönüşüm alanlarından biri olduğu vurgulanıyor. Altyapı ve parselasyon çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilen reklamlarda, yabancı alıcılara "erken aşama yatırım fırsatını kaçırmamaları" tavsiye ediliyor.

Portföyünde doğrudan Kanal İstanbul manzarasına sahip 240, 460 ve 5 bin 500 metrekarelik özel yatırım arazileri bulunduğunu belirten şirket, potansiyel müşterilerine "Bütçenize en uygun arsayı bulmak için iletişime geçin" çağrısı yapıyor.

METREKARE FİYATLARI 19 BİN LİRAYA DAYANDI

Bölgedeki emlak piyasasının geldiği son durumu yansıtan satış rakamları ise dikkat çekici. Şirket yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kanal İstanbul çevresindeki en uygun fiyatlı arsaların metrekaresi 4 bin ile 5 bin TL bandından başlıyor. Ancak arazinin projedeki konumu, manzarası ve imar durumuna göre bu rakam metrekare bazında 19 bin TL'ye kadar tırmanıyor. Tamamı Arapça yürütülen bu reklam stratejisi, kanal çevresindeki taşınmazların demografik el değiştirmesi ve yabancıya satış tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

DURSUNKÖY'DE HİSSELİ TAPUYA 2.9 MİLYON TL

Büyüklükleri 150 metrekare ile 40 bin metrekare arasında değişen toplam 127 farklı gayrimenkulü satışa çıkaran şirketin ilan detayları, imar planlarındaki son durumu da gözler önüne seriyor.

Örneğin; Arnavutköy ilçesi Dursunköy sınırları içerisinde yer alan 460 metrekarelik bir arsa için istenen bedel tam 2 milyon 900 bin TL. İlan detaylarında, 134 ada 29 parselde konumlanan bu taşınmazın "zemin + 3 kat konut" imarına sahip olduğu, KAKS (emsal) değerinin 0,50 olarak belirlendiği ve tapusunun "hisseli" olduğu bilgisi yatırımcılarla paylaşılıyor.