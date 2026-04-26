Olay, 24 Nisan gecesi Sümer Mahallesi 4. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki şahıs sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, yanındaki silahı ateşleyerek husumetlisini vurdu.

YARALININ DURUMU AĞIR

Kurşunların hedefi olan talihsiz adam, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokağı abluka altına alarak detaylı inceleme yaptı. Olay sonrası yaşanan panik anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Emniyet güçleri, eşkali belirlenen ve alacak meselesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.