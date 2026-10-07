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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 6 Ekim’de Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.P (26) alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklandı.

Sağlık ekipleri A.P.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Y.H. (22) ve V.H. (25) isimli kardeşlerin başka bir ilçedeki hastanede tedavi altında oldukları tespit edildi.

Şüpheli 2 kardeş hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olayın, hayatını kaybeden A.P. ile şüpheliler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Hastanedeki tedavi ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.H. ve V.H., ’kasten öldürme’ suçundan adli makamlara sevk edildi.