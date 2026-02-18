Megakentte haftanın üçüncü iş gününde akşam saatleriyle birlikte trafik yoğunluğu zirveye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 90’a ulaştı. Avrupa Yakası’nda oran yüzde 90, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 89 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda özellikle Şişli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik her iki yönde ağır ilerledi. TEM Otoyolu’nda Hasdal ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında yoğunluk dikkat çekti. Haliç çevresi, Okmeydanı, Haramidere, Beylikdüzü ve Bakırköy hattında da uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Uzunçayır’dan Kartal’a kadar trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Köprü geçişlerinde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk kilometrelerce uzadı.

Sulu kar yağışının da etkisiyle ana arterlerin yanı sıra metrobüs aktarma noktalarında da kalabalık yaşandı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.