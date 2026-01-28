Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. Avrupa Yakası’nda bu oran yüzde 83, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 89 olarak ölçüldü.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 1

İstanbul’da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85 seviyesine yükseldi.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 2

MESAİ SONRASI KENTTE BÜYÜK SIKIŞIKLIK

İş çıkışıyla birlikte ana arterler, caddeler ve ara sokaklarda ciddi bir trafik yükü oluştu.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 3

AVRUPA YAKASI’NDA KİLİTLENEN NOKTALAR

D-100 karayolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde yoğunluk sürüyor.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 4

TEM Otoyolu’nda Hasdal ve Seyrantepe’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne uzanan bölümde trafik ağır ilerliyor.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 5

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı da benzer şekilde kilitlenmiş durumda.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 6

ANADOLU YAKASI DURUMU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun trafik barındırırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte köprü girişine kadar sıkışıklık yaşanıyor.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 7

D-100’de Ataşehir’den Kartal’a kadar aralıklı yoğunluk göze çarpıyor; Caddebostan sahilinden Maltepe’ye kadar ise daha hafif bir sıkışıklık var.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 8

TEM’DE ANADOLU YÖNÜ SIKINTILI

Kavacık’tan başlayan yoğunluk Anadolu yönünde Ataşehir’e kadar uzanıyor. TEM’de Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe kesimleri de yoğun trafik altında.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 9

TOPLU TAŞIMADA YOLCU BASKISI

Trafik yoğunluğu nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde yolcu yığılması meydana geldi.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 10

İstanbul'da trafik sorunu, şehrin en kronik ve günlük hayatı en çok etkileyen meselelerinden biri olmaya devam ediyor.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 11

Özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde, köprüler, ana arterler (TEM, D-100) ve sahil yollarında yoğunluk sıkça yüzde 80-90 seviyelerine ulaşıyor.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 12

Şu anda (akşam saatlerinde) İstanbul genelinde trafik yoğunluğu oldukça yüksek seyrediyor. İBB CepTrafik ve benzeri kaynaklara göre, mesai çıkışı nedeniyle ana yollarda ciddi sıkışıklık var.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 13

Son günlerde (örneğin 26 Ocak'ta bile okul tatiline rağmen) yüzde 83'e varan seviyeler görüldü; bugün de benzer bir tablo hakim.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 14

Özellikle:

• Avrupa Yakası: D-100'de Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Haliç çevresi; TEM'de Hasdal-Seyrantepe-FSM Köprüsü arası; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve sahil yolları ağır trafik altında.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 15

• Anadolu Yakası: FSM Köprüsü her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu→Avrupa yönünde; TEM Kavacık-Ataşehir-Ümraniye-Sancaktepe kesimleri; D-100 Ataşehir-Kartal arası yoğun.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 16

• Metrobüs, otobüs durakları ve aktarma noktalarında yolcu yığılması yaşanıyor.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 17

Genel trafik sorunu nedenleri

• Nüfus ve araç sayısı artışı (15 milyonu aşan nüfus, milyonlarca araç)

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 18

• Köprü ve geçiş kapasitesinin yetersiz kalması

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 19

• Toplu taşıma kullanımının hâlâ düşük olması

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 20

• Yol çalışmaları, kazalar ve hava koşulları (yağmurda daha da kötüleşiyor)

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 21

• İş saatlerinin yoğunlaşması ve esnek çalışma düzeninin sınırlı uygulanması

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 22

Tavsiye: Mümkünse toplu taşıma (metro, metrobüs), deniz ulaşımı veya erken/geç saatlerde seyahat edin. Canlı haritaları kontrol ederek alternatif güzergâh seçmek en iyisi.

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 23

İşte İstanbul'daki trafik sıkışıklığından fotoğraf kareleri;

İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 24
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 25
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 26
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 27
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 28
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 29
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 30
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 31
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 32
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 33
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 34
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 35
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 36
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 37
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 38
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu - Resim: 39
Kaynak: AA
