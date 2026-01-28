İstanbul’da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85 seviyesine yükseldi.
İstanbul'da akşam çilesi: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı… Metrobüs ve duraklar doldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. Avrupa Yakası’nda bu oran yüzde 83, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 89 olarak ölçüldü.
MESAİ SONRASI KENTTE BÜYÜK SIKIŞIKLIK
İş çıkışıyla birlikte ana arterler, caddeler ve ara sokaklarda ciddi bir trafik yükü oluştu.
AVRUPA YAKASI’NDA KİLİTLENEN NOKTALAR
D-100 karayolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde yoğunluk sürüyor.
TEM Otoyolu’nda Hasdal ve Seyrantepe’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne uzanan bölümde trafik ağır ilerliyor.
Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı da benzer şekilde kilitlenmiş durumda.
ANADOLU YAKASI DURUMU
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun trafik barındırırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte köprü girişine kadar sıkışıklık yaşanıyor.
D-100’de Ataşehir’den Kartal’a kadar aralıklı yoğunluk göze çarpıyor; Caddebostan sahilinden Maltepe’ye kadar ise daha hafif bir sıkışıklık var.
TEM’DE ANADOLU YÖNÜ SIKINTILI
Kavacık’tan başlayan yoğunluk Anadolu yönünde Ataşehir’e kadar uzanıyor. TEM’de Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe kesimleri de yoğun trafik altında.
TOPLU TAŞIMADA YOLCU BASKISI
Trafik yoğunluğu nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde yolcu yığılması meydana geldi.
İstanbul'da trafik sorunu, şehrin en kronik ve günlük hayatı en çok etkileyen meselelerinden biri olmaya devam ediyor.
Özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde, köprüler, ana arterler (TEM, D-100) ve sahil yollarında yoğunluk sıkça yüzde 80-90 seviyelerine ulaşıyor.
Şu anda (akşam saatlerinde) İstanbul genelinde trafik yoğunluğu oldukça yüksek seyrediyor. İBB CepTrafik ve benzeri kaynaklara göre, mesai çıkışı nedeniyle ana yollarda ciddi sıkışıklık var.
Son günlerde (örneğin 26 Ocak'ta bile okul tatiline rağmen) yüzde 83'e varan seviyeler görüldü; bugün de benzer bir tablo hakim.
Özellikle:
• Avrupa Yakası: D-100'de Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Haliç çevresi; TEM'de Hasdal-Seyrantepe-FSM Köprüsü arası; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve sahil yolları ağır trafik altında.
• Anadolu Yakası: FSM Köprüsü her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu→Avrupa yönünde; TEM Kavacık-Ataşehir-Ümraniye-Sancaktepe kesimleri; D-100 Ataşehir-Kartal arası yoğun.
• Metrobüs, otobüs durakları ve aktarma noktalarında yolcu yığılması yaşanıyor.
Genel trafik sorunu nedenleri
• Nüfus ve araç sayısı artışı (15 milyonu aşan nüfus, milyonlarca araç)
• Köprü ve geçiş kapasitesinin yetersiz kalması
• Toplu taşıma kullanımının hâlâ düşük olması
• Yol çalışmaları, kazalar ve hava koşulları (yağmurda daha da kötüleşiyor)
• İş saatlerinin yoğunlaşması ve esnek çalışma düzeninin sınırlı uygulanması
Tavsiye: Mümkünse toplu taşıma (metro, metrobüs), deniz ulaşımı veya erken/geç saatlerde seyahat edin. Canlı haritaları kontrol ederek alternatif güzergâh seçmek en iyisi.
İşte İstanbul'daki trafik sıkışıklığından fotoğraf kareleri;