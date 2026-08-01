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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da yerel siyasetin tablosu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden sonra meydana gelen adli ve siyasi gelişmelerle tamamen değişti.

Seçim sonuçlarına göre İstanbul’da CHP 26, AKP ise 13 belediye kazanmış ve AKP belediye sayısında rakibinin gerisinde kalmıştı. Fakat peş peşe gelen operasyonlar, görevden uzaklaştırmalar ve parti değiştirmeler sonucunda İstanbul'daki yerel yönetim dengesi tersine döndü.

AKP'nin İstanbul'da bugün gerçekleştirdiği İl Danışma Meclisi toplantısında, üç belediye başkanının (Tuzla, Çekmeköy, Şile) daha AKP'ye katılmasıyla birlikte ilçe belediyesi sayısında çoğunluk el değiştirdi.

Güncel tabloya göre AKP kentte 19 ilçeyi yönetirken, CHP'nin elindeki belediye sayısı 18'e düştü. İstanbul'da halihazırda iki belediye ise (Şişli, Esenyurt) kayyım tarafından yönetiliyor.

14 BAŞKAN TUTUKLANDI

İstanbul'da CHP'li 14 belediye başkanı ise hala tutuklu bulunuyor.

Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor. İki isim görevlerine henüz iade edilmedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilçe belediyelerindeki yönetim değişiklikleri ve meydana gelen süreçler şöyle gelişti:

Bayrampaşa: Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimini ilk olarak CHP kazandı. AKP'nin sonuca itiraz etmesi üzerine yenilenen seçimi AKP'li İbrahim Akın kazanarak Belediye Başkanvekili oldu.

Beykoz: Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı. Sonrasında yapılan belediye başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel kazandı. Ancak Gürzel, bu seçimden kısa bir süre sonra CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Çekmeköy: 31 Mart seçimlerinde CHP'den aday olan ve seçimi kazanan Orhan Çerkez, partisinden istifa edip AKP saflarına geçti.

Esenyurt: Seçimlerde ilk sırada yer alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek belediyeye kayyım atandı.

Gaziosmanpaşa: CHP'den seçilen Hakan Bahçetepe'nin tutuklanması üzerine Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada AKP'li Eray Karadeniz Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Şile: Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP'li Özgür Kabadayı tutuklandı. Kabadayı'nın ardından belediye başkanvekilliğine CHP'li Sacit Terzi getirildi. Bir süre sonra Terzi de CHP'den istifa ederek AKP'ye geçti.

Şişli: İBB'ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Emrah Şahan görevinden uzaklaştırıldı. Sürecin ardından Şişli Belediyesi'ne kayyım atandı.

Tuzla: Seçimleri CHP adayı olarak kazanan Eren Ali Bingöl, partisinden istifa edip AKP'ye katılan isimler arasında yer aldı.