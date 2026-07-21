Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binaya giren şüpheli dairelerin kapı zillerini sökerek çaldı ardından da apartmandan ayrıldı.

İstanbul’da akıl almaz hırsızlık: Kapı zillerini söküp götürdü: Kendine iş edindi - Resim : 1

Bina sakinlerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin O.G. olduğunu belirledi. Şüpheli kimliğinin belirlenmesinin ardından Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İstanbul’da akıl almaz hırsızlık: Kapı zillerini söküp götürdü: Kendine iş edindi - Resim : 2

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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İstanbul’da akıl almaz hırsızlık: Kapı zillerini söküp götürdü: Kendine iş edindi - Resim : 4