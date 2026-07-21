Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binaya giren şüpheli dairelerin kapı zillerini sökerek çaldı ardından da apartmandan ayrıldı.

Bina sakinlerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin O.G. olduğunu belirledi. Şüpheli kimliğinin belirlenmesinin ardından Esenyurt'ta gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.