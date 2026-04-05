İstanbul’un markalı konut projelerinde aidat bedellerinin asgari ücret sınırına dayanması, mülk sahiplerini ve site yönetimlerini harekete geçirdi. Elektrik, su ve personel giderlerindeki fahiş artışlar, lüks site yaşamının tanımını değiştirdi. Artık vatandaşlar "konfor" yerine "ekonomik sürdürülebilirlik" arıyor.

İşte konut sektöründe taşları yerinden oynatan "hayalet tesis" döneminin ayrıntıları:

SOSYAL TESİSLER KAPANIYOR MU? "HAYALET TESİS" DÖNEMİ BAŞLADI

RADİKAL TASARRUF PAKETLERİ: "HAVUZU TOPRAKLA DOLDURALIM"

Aidat yükünden kurtulmak isteyen kat malikleri, genel kurullarda daha önce eşine rastlanmamış önerileri oylamaya başladı. Fısıltı gazetesinden resmi gündemlere taşınan o radikal çözümler:

Havuzların iptali: Bakım ve su maliyetini sıfırlamak için havuzların toprakla doldurulması.

Dükkana dönüştürme: Spor salonu gibi alanların kapatılarak dışarıya ticari işletme olarak kiralanması.

Hizmet kesintisi: Personel giderlerini düşürmek adına sosyal donatıların tamamen "hayalet alana" çevrilmesi.

HUKUKİ ENGEL: %100 MUTABAKAT ŞART

Tesisleri kapatmak veya kiraya vermek sanıldığı kadar kolay değil. Gayrimenkul hukuku uzmanları, mülkiyet hakkı konusunda kritik bir uyarıda bulunuyor: Ortak alan niteliğindeki sosyal tesislerin kullanım amacının değiştirilmesi veya ticari amaçla dışarıya kiralanabilmesi için tüm kat maliklerinin yüzde 100 onayı (muvafakat) gerekiyor.

KISA VADELİ KAZANÇ, UZUN VADELİ KAYIP MI?

Sosyal tesislerin devre dışı bırakılması, aidat ödemelerinde kısa vadede %20 ile %30 arasında bir düşüş sağlıyor. Ancak uzmanlar madalyonun diğer yüzüne dikkat çekiyor:

Değer kaybı riski: Sosyal imkanları elinden alınan lüks konutlar, piyasada "yurt binası" algısı yaratarak yatırım cazibesini kaybediyor.

Konforun sonu: "Huzur ve konfor" vaadiyle ev alan yatırımcılar, projelerinin standartlarının düşmesinden endişe ediyor.

Piyasa değeri erimesi: Tesislerin kapatılması konutun satış kabiliyetini ve kira getirisini uzun vadede olumsuz etkiliyor.