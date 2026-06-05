İstanbul’da milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi programı duyuruldu.
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında dev bir kesinti programı açıkladı. Şehir genelindeki 21 ilçede bazı mahalle ve sokaklara 9 saati bulacak sürelerle elektrik verilemeyecek.Yunus Arıkan
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şebeke genelinde yürütülecek planlı bakım, onarım ve yatırım programları çerçevesinde megakentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki birçok bölgede planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
KESİNTİLER 9 SAATİ BULACAK
BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin şebeke istikrarını korumak ve altyapıyı yenilemek amacıyla zorunlu olarak yapılacağını belirtti.
Yapılan planlamaya göre, listede yer alan bazı kritik bölgelerde kesinti sürelerinin aralıksız olarak 9 saati bulabileceği vurgulandı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına elektronik cihazlarını korumaya almaları ve gerekli tedbirleri erkenden sağlamaları istendi.
HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?
Kesinti programı kapsamında İstanbul genelinde tam 21 ilçe planlı çalışmalardan etkilenecek.
Kesintiden etkilenecek başlıca ilçeler arasında Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer ve Şişli gibi nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler yer alıyor.
Elektrik kesintisi yaşanacak 21 ilçe şöyle;
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Beşiktaş
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Küçükçekmece
Sarıyer
Şişli
Ataşehir
Beykoz
Kadıköy
Kartal
Maltepe
Pendik
Ümraniye
GÜNCEL KESİNTİ LİSTESİ VE DETAYLAR
Yetkililer, kesintilerin sokak ve mahalle bazlı olarak değişkenlik göstereceğini ifade etti. Vatandaşların mağdur olmaması adına şu uyarılarda bulunuldu:
SORGULAMA EKRANI
İlçe ilçe, mahalle mahalle hangi sokakta elektriğin saat kaçta kesilip kaçta geleceğini öğrenmek isteyen İstanbullular, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" haritası üzerinden güncel sorgulama yapabilecek.
Çalışmaların sabahın erken saatlerinde başlaması ve planlanan takvime göre akşam saatlerine kadar kademeli olarak tamamlanarak bölgelere yeniden enerji verilmesi hedefleniyor.