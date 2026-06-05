İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şebeke genelinde yürütülecek planlı bakım, onarım ve yatırım programları çerçevesinde megakentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki birçok bölgede planlı elektrik kesintileri yaşanacak.