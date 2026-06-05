Yeniçağ Gazetesi
05 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek

İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında dev bir kesinti programı açıkladı. Şehir genelindeki 21 ilçede bazı mahalle ve sokaklara 9 saati bulacak sürelerle elektrik verilemeyecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 1

İstanbul’da milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi programı duyuruldu.

1 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 2

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şebeke genelinde yürütülecek planlı bakım, onarım ve yatırım programları çerçevesinde megakentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki birçok bölgede planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

2 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 3

KESİNTİLER 9 SAATİ BULACAK

BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin şebeke istikrarını korumak ve altyapıyı yenilemek amacıyla zorunlu olarak yapılacağını belirtti.

3 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 4

Yapılan planlamaya göre, listede yer alan bazı kritik bölgelerde kesinti sürelerinin aralıksız olarak 9 saati bulabileceği vurgulandı.

4 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 5

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına elektronik cihazlarını korumaya almaları ve gerekli tedbirleri erkenden sağlamaları istendi.

5 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 6

HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

Kesinti programı kapsamında İstanbul genelinde tam 21 ilçe planlı çalışmalardan etkilenecek.

6 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 7

Kesintiden etkilenecek başlıca ilçeler arasında Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer ve Şişli gibi nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler yer alıyor.

7 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 8

Elektrik kesintisi yaşanacak 21 ilçe şöyle;

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Beşiktaş

Beyoğlu

8 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 9

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

9 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 10

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Küçükçekmece

Sarıyer

10 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 11

Şişli

Ataşehir

Beykoz

Kadıköy

Kartal

11 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 12

Maltepe

Pendik

Ümraniye

12 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 13

GÜNCEL KESİNTİ LİSTESİ VE DETAYLAR

Yetkililer, kesintilerin sokak ve mahalle bazlı olarak değişkenlik göstereceğini ifade etti. Vatandaşların mağdur olmaması adına şu uyarılarda bulunuldu:

13 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 14

SORGULAMA EKRANI

İlçe ilçe, mahalle mahalle hangi sokakta elektriğin saat kaçta kesilip kaçta geleceğini öğrenmek isteyen İstanbullular, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" haritası üzerinden güncel sorgulama yapabilecek.

14 15
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: 21 ilçe etkilenecek - Resim: 15

Çalışmaların sabahın erken saatlerinde başlaması ve planlanan takvime göre akşam saatlerine kadar kademeli olarak tamamlanarak bölgelere yeniden enerji verilmesi hedefleniyor.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro