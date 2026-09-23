İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü ilçesinde yer alan ana isale hattında deprem güvenliğini artırmaya yönelik kritik bir altyapı çalışması başlatıyor.

İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi, İSKİ duyurdu: Hangi mahallelerde sular kesilecek? - Resim : 1

İSKİ tarafından yapılan açıklamada; Kavaklı ve Marmara mahallelerinde bulunan ana isale hattında, olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ile altyapı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi, İSKİ duyurdu: Hangi mahallelerde sular kesilecek? - Resim : 2

Çalışmalar kapsamında hat üzerine depreme dayanıklı özel genleşme parçalarının montajı ve altyapı iyileştirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi, İSKİ duyurdu: Hangi mahallelerde sular kesilecek? - Resim : 3

YARIN HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK? (İSKİ SU KESİNTİSİ)

Planlanan teknik iyileştirme ve montaj çalışmaları nedeniyle Beylikdüzü ilçesindeki bazı bölgelere geçici süreyle su verilemeyecek.

İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi, İSKİ duyurdu: Hangi mahallelerde sular kesilecek? - Resim : 4

İSKİ, yarın saat 10.00 ile 18.00 arasında (toplam 8 saat) su kesintisi uygulanacak bölgeleri şöyle açıkladı:

Marmara Mahallesi
Yakuplu Mahallesi
Sahil Mahallesi
Dereağzı Mahallesi

İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi, İSKİ duyurdu: Hangi mahallelerde sular kesilecek? - Resim : 5
Yetkililer, belirtilen mahallelerde ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına çalışma saatleri öncesinde gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıda bulundu.