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Kaynak: ANKA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü ilçesinde yer alan ana isale hattında deprem güvenliğini artırmaya yönelik kritik bir altyapı çalışması başlatıyor.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada; Kavaklı ve Marmara mahallelerinde bulunan ana isale hattında, olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ile altyapı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında hat üzerine depreme dayanıklı özel genleşme parçalarının montajı ve altyapı iyileştirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

YARIN HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK? (İSKİ SU KESİNTİSİ)

Planlanan teknik iyileştirme ve montaj çalışmaları nedeniyle Beylikdüzü ilçesindeki bazı bölgelere geçici süreyle su verilemeyecek.

İSKİ, yarın saat 10.00 ile 18.00 arasında (toplam 8 saat) su kesintisi uygulanacak bölgeleri şöyle açıkladı:

Marmara Mahallesi

Yakuplu Mahallesi

Sahil Mahallesi

Dereağzı Mahallesi



Yetkililer, belirtilen mahallelerde ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına çalışma saatleri öncesinde gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıda bulundu.