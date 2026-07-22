İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bağcılar ilçesine bağlı Yenimahalle bölgesinde yer alan isale hattında altyapı yenileme ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirecek.
İstanbul’da 8 saatlik su kesintisi: 4 mahalleye su verilemeyecek
İSKİ, Bağcılar Yenimahalle'deki isale hattı yenileme çalışmaları sebebiyle 23 Temmuz Perşembe günü 4 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi. Kurum ayrıca İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranının yüzde 57,64 seviyesine gerilediğini duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Planlanan bu teknik müdahale nedeniyle ilçe sınırları içerisindeki bazı noktalarda geçici olarak su tedariği kesintisi yaşanacak.
İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre; 23 Temmuz 2026 Perşembe günü 12.00 ile 20.00 saatleri arasında uygulanacak kesinti toplam 8 saat sürecek.
Bu süre zarfında Bağcılar'ın Yenimahalle, Kirazlı, Yavuz Selim ve Demirkapı mahallelerine su tedariği sağlanamayacak.
Altyapı duyurusunun yanı sıra kente su sağlayan kaynakların son durumuna da değinen İSKİ, 22 Temmuz 2026 verilerini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı yüzde 57,64 seviyesine kadar geriledi.
Kentin su kaynakları arasında en yüksek su seviyesine sahip yapı, yüzde 87,29 doluluk oranıyla Elmalı Barajı oldu.
İkinci sırada yüzde 81,65 doluluk oranıyla Ömerli Barajı yer alırken, en düşük su seviyesine sahip olan Pabuçdere Barajı ise yüzde 28,88'lik oranıyla tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.