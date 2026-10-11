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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, yaklaşık 750 bisikletlinin katılımıyla tamamlandı.

11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, Yenikapı'dan başlayarak İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının öne çıktığı 19 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, fiziksel aktiviteyi artırmak ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, her yaştan sporseveri bir araya getirdi.

750 BİSİKLETLİ YENİKAPI'DAN HAREKET ETTİ

Saat 09.00'da Yenikapı Bisiklet Evi önünden başlayan turun startını İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ile İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk verdi.

Prof. Dr. Bilge Donuk da katılımcılarla birlikte bisiklet sürerek parkuru tamamladı.

Etkinlik öncesinde bisikletlilere ücretsiz bakım hizmeti sunulurken organizasyona özel hazırlanan tişörtler katılımcılara dağıtıldı.

Yolların trafiğe kapatılmadığı turda bisikletliler, güvenlik ekiplerinin eşliğinde kontrollü şekilde ilerledi.

İSTANBUL'UN TARİHİ NOKTALARINDAN GEÇTİLER

Yenikapı'dan hareket eden bisiklet konvoyu; Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci ve Eminönü güzergâhını takip ederek Haliç kıyısına ulaştı.

Unkapanı, Cibali, Fener ve Balat'tan geçen katılımcılar, dönüş yolunda Sirkeci üzerinden Gülhane Parkı'na giriş yaptı.

Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya çevresine ulaşan bisikletliler, tarihi noktalarda mola vererek toplu fotoğraf çektirdi.

Ardından Küçük Ayasofya ve Kennedy Caddesi güzergâhını izleyen konvoy, saat 10.30'da yeniden Yenikapı Bisiklet Evi'ne ulaştı.

TURU TAMAMLAYANLARA HATIRA MADALYASI

Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren organizasyonda 19 kilometrelik parkuru tamamlayan tüm katılımcılara hatıra madalyası ve gıda paketi verildi.

İstanbul'un tarihi dokusunu sporla buluşturan etkinlik, sağlıklı yaşam, çevre bilinci ve bisikletli ulaşımın önemine dikkat çekilmesiyle sona erdi.