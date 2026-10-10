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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yürüttü. Operasyonlarda uzun süredir arananların da aralarında bulunduğu 52 kişi yakalandı.

CANDAN KARDEŞLER DOSYASIYLA ANILAN İSİM YAKALANDI

Yakalananlar arasında Bahar Candan ve ablasının adının geçtiği, kamuoyunda "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık dosyasıyla anılan Durcan Çoban da bulunuyor.

Hakkında 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 10 milyon 485 bin lirayı aşan adli para cezası bulunduğu belirtilen Çoban, Büyükçekmece'de bir çatı katında yakalandı. Çoban'ın firari olduğu dönemde çevresine kendisini emekli avukat olarak tanıttığı öne sürüldü.

SAMİME SANAY'IN DOSYASINDA ADI GEÇİYORDU

Operasyonda 67 yaşındaki Birgül K. da İstanbul'daki evinde yakalandı. Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Birgül K.'nın yaklaşık dört yıldır arandığı belirtildi.

Birgül K.'nın, Türk sanat müziği sanatçısı Samime Sanay'ın 2011 yılında dolandırıldığı dosyada adının geçtiği bildirildi. O dönem bir bankada çalıştığı belirtilen Birgül K.'nın para transferi yapılan kişiler arasında bulunduğu öne sürüldü.

13 YILDIR ARANAN HÜKÜMLÜ OĞLUNUN EVİNDE BULUNDU

Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve altı ayrı aranma kaydı bulunan 58 yaşındaki Yakup Akarslan ise Avcılar'da oğlunun evinde yakalandı. Akarslan'ın resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından arandığı belirtildi.

11 YILLIK FİRAR SİLİVRİ'DE SONA ERDİ

Yağma suçları nedeniyle dört ayrı aranma kaydı bulunan 52 yaşındaki Nihat Küçük de operasyon kapsamında yakalandı. Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 11 yıldır aranan Küçük, Silivri'de kaldığı adreste bulundu.

CEZAEVİ FİRARİSİ DE YAKALANDI

Operasyonda yakalananlar arasında cezaevinden firar ettiği belirtilen 28 yaşındaki Melike Çağlar da yer aldı. Çağlar hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası, sekiz ayrı aranma kaydı ve 32 suç kaydı bulunduğu bildirildi.