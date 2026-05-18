İSKİ ekipleri, şebeke hatlarında meydana gelen 100 milimetrelik boru arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle birçok bölgede su akışını geçici olarak durdurdu. Bazı mahallelerde kesintilerin öğleden sonra, bazı bölgelerde ise akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber
İstanbul’da haftanın ilk gününde çeşitli ilçelerde meydana gelen şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. En uzun kesintinin ise Ataşehir’de uygulanacağı bildirildi.
Ataşehir’de iki ayrı noktada yaşanan arızalar nedeniyle Esatpaşa, Fetih ve Örnek mahallelerinde saat 10.30’da kesilen suların 17.00 civarında yeniden verilmesi planlanıyor. Kayışdağı ve İnönü mahallelerinde ise 10.36’da başlayan kesintinin 16.00’ya kadar devam edeceği belirtildi.
Büyükçekmece’de 19 Mayıs ve Fatih mahallelerinde 11.15 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Murat Çeşme Mahallesi’nde başlayan arızanın ise 15.30’a kadar sürmesi öngörülüyor.
Çekmeköy’de Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleştirilen planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle suların 09.50’de kesildiği, çalışmaların 14.00’te tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.
Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde 100 milimetrelik boru arızası nedeniyle saat 09.22 ile 13.00 arasında su verilemeyeceği bildirildi.
Esenler Tuna Mahallesi’nde ise sabah saatlerinde başlayan kesintinin ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.
Yetkililer, çalışmaların tamamlanma saatlerinde arızaların durumuna göre değişiklik yaşanabileceğini, suyun özellikle yüksek bölgelere ulaşmasının gecikebileceğini belirtti.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ
Arnavutköy
Yeşilbayır
Saat: 09.22 – 13.00
Esenler
Tuna
Saat: 09.36 – 11.30
Ataşehir
Esatpaşa, Fetih, Örnek
Saat: 10.30 – 17.00
Kayışdağı, İnönü
Saat: 10.36 – 16.00
Büyükçekmece
19 Mayıs, Fatih
Saat: 11.15 – 15.00
Murat Çeşme
Saat: 11.28 – 15.30
