Yeniçağ Gazetesi
18 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber

İstanbul’da haftanın ilk gününde çeşitli ilçelerde meydana gelen şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. En uzun kesintinin ise Ataşehir’de uygulanacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 1

İSKİ ekipleri, şebeke hatlarında meydana gelen 100 milimetrelik boru arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle birçok bölgede su akışını geçici olarak durdurdu. Bazı mahallelerde kesintilerin öğleden sonra, bazı bölgelerde ise akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

1 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 2

Ataşehir’de iki ayrı noktada yaşanan arızalar nedeniyle Esatpaşa, Fetih ve Örnek mahallelerinde saat 10.30’da kesilen suların 17.00 civarında yeniden verilmesi planlanıyor. Kayışdağı ve İnönü mahallelerinde ise 10.36’da başlayan kesintinin 16.00’ya kadar devam edeceği belirtildi.

2 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 3

Büyükçekmece’de 19 Mayıs ve Fatih mahallelerinde 11.15 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Murat Çeşme Mahallesi’nde başlayan arızanın ise 15.30’a kadar sürmesi öngörülüyor.

3 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 4

Çekmeköy’de Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleştirilen planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle suların 09.50’de kesildiği, çalışmaların 14.00’te tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

4 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 5

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde 100 milimetrelik boru arızası nedeniyle saat 09.22 ile 13.00 arasında su verilemeyeceği bildirildi.

5 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 6

Esenler Tuna Mahallesi’nde ise sabah saatlerinde başlayan kesintinin ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.

6 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 7

Yetkililer, çalışmaların tamamlanma saatlerinde arızaların durumuna göre değişiklik yaşanabileceğini, suyun özellikle yüksek bölgelere ulaşmasının gecikebileceğini belirtti.

7 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 8

İSTANBUL SU KESİNTİSİ
Arnavutköy
Yeşilbayır
Saat: 09.22 – 13.00

Esenler
Tuna
Saat: 09.36 – 11.30

8 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 9

Ataşehir
Esatpaşa, Fetih, Örnek
Saat: 10.30 – 17.00

Kayışdağı, İnönü
Saat: 10.36 – 16.00

9 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 10

Büyükçekmece
19 Mayıs, Fatih
Saat: 11.15 – 15.00

Murat Çeşme
Saat: 11.28 – 15.30

10 11
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Haftanın ilk günü İSKİ'den kötü haber - Resim: 11

Esenler
Tuna
Saat: 09.36 – 11.30

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro