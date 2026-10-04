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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum yarışlarının 2026 yılındaki son etabı, Yenikapı'da gerçekleştirildi.

"İstanbul'u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!" sloganıyla düzenlenen Avrupa etabında 5K kategorisinde 935, 10K kategorisinde ise 4 bin 512 olmak üzere toplam 5 bin 447 koşucu mücadele etti.

Yarışın startını İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Ensari ve Bakırköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Sönmez birlikte verdi.

5K'DA SHYHNEPESOV VE CİVELEK KAZANDI

Saat 08.00'de başlayan 5K yarışında erkekler kategorisini Türkmenistanlı Ilaman Shyhnepesov, 17 dakika 19 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Büyük Britanyalı Robert Cottey 18.32 ile ikinci, Mustafa Araç ise 18.55 ile üçüncü oldu.

Kadınlarda Cemre Civelek, 19 dakika 49 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Hilal Aslı Cengiz 20.04 ile ikinci, Habibe Özrek ise 21.03 ile üçüncü sırayı aldı.

Genel klasmanda kürsüye çıkan sporculara sırasıyla 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin lira değerinde Sportive hediye çekleri verildi.

10K'DA MECHAAL VE ŞAHİN ZİRVEYE ÇIKTI

Saat 09.15'te başlayan 10K yarışında erkekler kategorisinin galibi, 29 dakika 48 saniyelik derecesiyle İspanyol Adel Mechaal oldu. Abdullah Tuğluk 29.55 ile ikinci, Abdulhalik Çağıran ise 30.04 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda Pelinsu Şahin, 35 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Damla Çelik 35.27 ile ikinci, Gamze Altuntaş ise 35.36 ile üçüncü oldu.

10K yarışında ilk sekize giren sporculara derecelerine göre 25 bin ile 4 bin lira arasında değişen para ödülleri verildi. Ayrıca 13 farklı yaş kategorisinde ilk üçe giren sporcular kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

İSTANBUL MARATONU İÇİN BARAJI GEÇTİLER

Yenikapı'daki 10K yarışını 90 dakika içinde tamamlayan katılımcılar, 1 Kasım'da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nun 15,5K koşusuna katılmak için gerekli barajı da geçmiş oldu.

Sportive, Fellas, Metro FM ve Kanyon'un desteğiyle düzenlenen organizasyonun tüm sonuçlarına İstanbul'u Koşuyorum'un resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.