Narkotik ekipleri beyaz zehir operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, 4 TIR'a operasyon yapıldı.

Operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

TIR'larda yapılan aramada ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye'de satılmak üzere yurt dışından getirildiği tespit edildi.

Öte yandan Türkiye'de uyuşturucu kullanma suçu, kişinin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alması, kabul etmesi ve bulundurması suçtur. Bu suçu işleyen kişilere verilecek ceza 2 yıl-5 yıl aralığında hapis cezası ile cezalandırılır.