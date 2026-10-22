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Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa ilçesinde sahte parfüm üretimi yapılarak piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin imalathane olarak kullandığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

350 MİLYON LİRALIK DEV SEVKİYAT ENGELLENDİ

Operasyonda dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL olan 120 bin 115 adet doldurulmuş sahte parfüm ele geçirildi.

Baskında ayrıca sahte üretimde kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 550 litre parfüm esansı, yarım milyona yakın ambalaj malzemesi ve çok sayıda boş parfüm şişesi bulundu.

ÜRETİM MAKİNELERİNE EL KONULDU, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İmalathanede bulunan dolum, kapaklama, jelatinleme ve damıtma makineleri da dâhil olmak üzere tüm üretim ekipmanlarına jandarma tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.