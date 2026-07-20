BEDAŞ, İstanbul genelinde gerçekleştirilecek bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 21 Temmuz 2026 Salı günü 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak?
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki milyonlarca aboneyi kapsayan planlı elektrik kesintisi takvimi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlandı.Kaynak: Diğer
Duyurunun ardından kesintiden etkilenecek mahalleler ile enerji veriliş saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki, İstanbul'da elektrik hangi ilçelerde kesilecek, kesintiler ne kadar sürecek ve enerji hangi saatlerde yeniden sağlanacak?
İşte 21 Temmuz tarihli planlı kesinti programının detayları…
İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, altyapı güçlendirme, bakım ve yenileme faaliyetleri nedeniyle belirlenen bölgelerde geçici enerji kesintisi uygulanacağını bildirdi.
Toplam 22 ilçeyi kapsayan plan kapsamında, hangi mahallelerin etkileneceği ve çalışmaların tamamlanacağı saatler merak konusu oldu.
İşte ilçe ilçe planlı elektrik kesintisi takvimi ve güncel bilgiler…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yayımlanan programa göre, 21 Temmuz 2026 Salı günü İstanbul'un birçok noktasında farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.
Kesintilerin 22 ilçede uygulanacağı belirtildi.
Kesintilerin bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.
İşte 21 Temmuz Salı BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Beşiktaş
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu
Çatalca