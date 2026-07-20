Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak?

İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak?

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki milyonlarca aboneyi kapsayan planlı elektrik kesintisi takvimi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlandı.

Kaynak: Diğer
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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 1

BEDAŞ, İstanbul genelinde gerçekleştirilecek bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 21 Temmuz 2026 Salı günü 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 2

Duyurunun ardından kesintiden etkilenecek mahalleler ile enerji veriliş saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 3

Peki, İstanbul'da elektrik hangi ilçelerde kesilecek, kesintiler ne kadar sürecek ve enerji hangi saatlerde yeniden sağlanacak?

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 4

İşte 21 Temmuz tarihli planlı kesinti programının detayları…

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 5

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, altyapı güçlendirme, bakım ve yenileme faaliyetleri nedeniyle belirlenen bölgelerde geçici enerji kesintisi uygulanacağını bildirdi.

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 6

Toplam 22 ilçeyi kapsayan plan kapsamında, hangi mahallelerin etkileneceği ve çalışmaların tamamlanacağı saatler merak konusu oldu.

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 7

İşte ilçe ilçe planlı elektrik kesintisi takvimi ve güncel bilgiler…

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 8

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yayımlanan programa göre, 21 Temmuz 2026 Salı günü İstanbul'un birçok noktasında farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 9

Kesintilerin 22 ilçede uygulanacağı belirtildi.

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 10

Kesintilerin bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 11

İşte 21 Temmuz Salı BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:
Arnavutköy

Avcılar

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 12

Bağcılar

Bahçelievler

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 13

Bakırköy

Başakşehir

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 14

Beşiktaş

Beylikdüzü

14 21
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 15

Büyükçekmece

Esenler

15 21
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 16

Esenyurt

Eyüpsultan

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 17

Fatih

Gaziosmanpaşa

17 21
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 18

Güngören

Kağıthane

18 21
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 19

Küçükçekmece

Sarıyer

19 21
İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 20

Sultangazi

Şişli

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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? - Resim: 21

Zeytinburnu

Çatalca

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