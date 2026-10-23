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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar ile 24 Eylül'de Arnavutköy'de, 28 Eylül'de Başakşehir'de, 9-10 Ekim'de Güngören'de, 15 Ekim'de Bayrampaşa'da ve 20 Ekim'de Esenyurt'ta iş yerlerine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Tespit edilen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 55 mermi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.