Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı

İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı

İBB, yaklaşık 1.600 yıllık Şerefiye Sarnıcı’nın 17 Eylül’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 TL giriş ücretiyle açık olacağını duyurdu. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin T.C. kimlik kartını göstermesi yeterli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un tarihi yapıları arasında yer alan Şerefiye Sarnıcı’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 TL giriş ücretiyle ziyaret edilebileceğini açıkladı.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 2

Kültür AŞ tarafından işletilen Şerefiye Sarnıcı, 17 Eylül itibarıyla vatandaşları 1 TL ücretle ağırlamaya başlayacak.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 3

Uygulamayla birlikte İstanbul’un tarihi mirasının önemli yapılarından biri olan sarnıcın daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 4

1 TL’lik giriş uygulamasından yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, sarnıcın giriş bölümünde T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 5

İBB’nin açıklamasında Şerefiye Sarnıcı’nın yaklaşık 1.600 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtildi.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 6

Tarihi Yarımada’da bulunan yapının bir yapım kitabesi bulunmuyor.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 7

Mimari özellikleri dikkate alınarak sarnıcın, 2. Theodosius döneminde, 408-450 yılları arasında inşa edildiği öngörülüyor.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 8

İstanbul’da su kaynaklarının yetersiz olması, nüfus yoğunluğu ve yaşanan kuşatmalar nedeniyle suyun depolanabileceği yapılara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 9

Kentte yüzyıllar boyunca açık ve kapalı sarnıçların su depolamak amacıyla kullanıldığı, Şerefiye ve Yerebatan gibi büyük kapalı sarnıçların ise ağırlıklı olarak Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos banyolarına su sağladığı aktarıldı.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 10

Yaklaşık 24 metreye 40 metrelik bir alan üzerine kurulan Şerefiye Sarnıcı’nın tavan yüksekliği 11 metreye ulaşıyor.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 11

Yapının içerisinde 45 yelken tonoz ve 32 sütun bulunuyor.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 12

Sütunların üzerinde yer alan Korinth üslubundaki başlıkların Marmara Adası mermerinden yapıldığı, akantus (ayı pençesi) yapraklarıyla süslendiği belirtildi.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 13

Sarnıcın iç duvarlarının su geçirmez sıvayla kaplandığı, köşelerinin ise su basıncına karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla kavisli şekilde inşa edildiği kaydedildi.

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İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı - Resim: 14

Yapının duvar kalınlığı yaklaşık 2,5 metre olarak ölçülüyor.

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