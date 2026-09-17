İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı

Kentte yüzyıllar boyunca açık ve kapalı sarnıçların su depolamak amacıyla kullanıldığı, Şerefiye ve Yerebatan gibi büyük kapalı sarnıçların ise ağırlıklı olarak Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos banyolarına su sağladığı aktarıldı.