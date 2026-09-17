İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un tarihi yapıları arasında yer alan Şerefiye Sarnıcı’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 TL giriş ücretiyle ziyaret edilebileceğini açıkladı.
İstanbul’da 1600 yıllık sarnıç 1 liraya ziyarete açıldı
İBB, yaklaşık 1.600 yıllık Şerefiye Sarnıcı’nın 17 Eylül’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 TL giriş ücretiyle açık olacağını duyurdu. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin T.C. kimlik kartını göstermesi yeterli olacak.Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Kültür AŞ tarafından işletilen Şerefiye Sarnıcı, 17 Eylül itibarıyla vatandaşları 1 TL ücretle ağırlamaya başlayacak.
Uygulamayla birlikte İstanbul’un tarihi mirasının önemli yapılarından biri olan sarnıcın daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor.
1 TL’lik giriş uygulamasından yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, sarnıcın giriş bölümünde T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.
İBB’nin açıklamasında Şerefiye Sarnıcı’nın yaklaşık 1.600 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtildi.
Tarihi Yarımada’da bulunan yapının bir yapım kitabesi bulunmuyor.
Mimari özellikleri dikkate alınarak sarnıcın, 2. Theodosius döneminde, 408-450 yılları arasında inşa edildiği öngörülüyor.
İstanbul’da su kaynaklarının yetersiz olması, nüfus yoğunluğu ve yaşanan kuşatmalar nedeniyle suyun depolanabileceği yapılara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Kentte yüzyıllar boyunca açık ve kapalı sarnıçların su depolamak amacıyla kullanıldığı, Şerefiye ve Yerebatan gibi büyük kapalı sarnıçların ise ağırlıklı olarak Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos banyolarına su sağladığı aktarıldı.
Yaklaşık 24 metreye 40 metrelik bir alan üzerine kurulan Şerefiye Sarnıcı’nın tavan yüksekliği 11 metreye ulaşıyor.
Yapının içerisinde 45 yelken tonoz ve 32 sütun bulunuyor.
Sütunların üzerinde yer alan Korinth üslubundaki başlıkların Marmara Adası mermerinden yapıldığı, akantus (ayı pençesi) yapraklarıyla süslendiği belirtildi.
Sarnıcın iç duvarlarının su geçirmez sıvayla kaplandığı, köşelerinin ise su basıncına karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla kavisli şekilde inşa edildiği kaydedildi.
Yapının duvar kalınlığı yaklaşık 2,5 metre olarak ölçülüyor.