The New York Times’da yer alan habere göre; İstanbul, görünmez ama hayati bir tehditle karşı karşıya. Marmara Denizi’nin derinliklerinde, Karadeniz ve Ege’yi birbirine bağlayan büyük yapı, sismik bir sessizliği bozmaya hazırlanıyor. Son yirmi yıldır fay hattı boyunca doğuya doğru yayılan deprem dizisi, tehlikenin merkez üssünün şehre iyice yaklaştığını gösteriyor.

DOKUZ MİL KALAN TEHLİKE

Science dergisinde yayımlanan güncel bir araştırma, sismik hareketliliğin bilim dünyasının "Ana Marmara Fayı" olarak adlandırdığı yapının 14 ila 21 kilometre (9-13 mil) uzunluğundaki kilitli bölümüne doğru sürüklendiğini ortaya koyuyor. Eğer bu kilitli segment kırılırsa, 7.0 veya üzerinde bir sarsıntının İstanbul’u vurma potansiyeli çok yüksek olduğu belirtiliyor.

University College London’dan sismolog Stephen Hicks, durumu “İstanbul artık doğrudan hedefte” şeklinde yorumluyor.

"NE ZAMAN" SORUSU BELİRSİZ, "RİSK" KESİN

Deprem bilimciler, sismik olayların kesin zamanını kestirmenin imkansız olduğunda hemfikirken, GFZ Helmholtz Yer Bilimleri Merkezi’nden Dr. Patricia Martínez-Garzón, "Depremler önceden tahmin edilemez" diyerek uyarıyor.

Bu tehdit, özellikle 1766’dan bu yana sakin kalan ve stres biriktiren yaklaşık 160 kilometrelik fay segmenti nedeniyle daha da ürkütücü olduğu belirtiliyor.

Cornell Üniversitesi’nden deprem bilimci Judith Hubbard, bu olası senaryoyu "yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden biri" olarak nitelendiriyor. Hubbard'a göre felaketi kaçınılmaz kılan sadece doğa değil, insan faktörü, "On yıllar boyunca süren denetimsiz büyüme, yoğunlaşma, zayıf zeminler üzerindeki yapılaşma ve uygulanmayan yapı standartları bu tehlikeli durumu hazırladı” dedi.