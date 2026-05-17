Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi kapsamında yer alan Arnavutköy-Halkalı hattında devam eden çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Projenin İstanbul’un ulaşım yükünü hafifletecek stratejik bir metro yatırımı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın kademeli olarak hizmete alındığını hatırlattı.
İstanbul'a metro müjdesi: Süre 30 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nde sona gelindiğini açıkladı. İstanbullulara rahat nefes aldıracak projede, Halkalı–İstanbul Havalimanı hattında ulaşım süresinin 30 dakikaya düşmesi bekleniyor.
PROJE İKİ ANA HAT ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR
Bakan Uraloğlu, dev metro projesinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı olmak üzere iki ana bölümde planlandığını belirtti. Hatların belirli kesimlerinin daha önce işletmeye açıldığını ifade eden Uraloğlu, sürecin aşamalı şekilde ilerlediğini kaydetti.
Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı – Halkalı Hattı’nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık.”
Bu açıklamayla birlikte hattın önemli bölümlerinin tamamlanarak yolcu taşımaya başladığı bir kez daha hatırlatıldı.
ARNAVUTKÖY-HALKALI KESİMİNDE SONA YAKLAŞILDI
Projenin en kritik aşamalarından biri olan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Bakan Uraloğlu, bu bölümde özellikle istasyon ve çevre düzenlemelerinde son aşamaya gelindiğini ifade etti.
“İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız.”
Bu açıklama, projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul’un kuzey-güney aksında kesintisiz bir metro ulaşımının sağlanacağına işaret etti.
ENTEGRASYON NOKTALARIYLA GENİŞ ULAŞIM AĞI
Hattın tamamlanmasıyla birlikte İstanbul’daki mevcut raylı sistemlerle güçlü bir entegrasyon yapısının oluşturulacağı vurgulandı. Özellikle farklı metro hatları ve Marmaray bağlantıları sayesinde şehir genelinde ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalacağı belirtildi.
Bakan Uraloğlu, hattın sağlayacağı bağlantılara ilişkin olarak şunları söyledi:
“Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya,
Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya,
Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya,
Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya,
Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya,
Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek.”
İSTANBUL ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM
Tamamlandığında 69 kilometrelik uzunluğa ulaşacak metro hattı, İstanbul’un en uzun yeraltı raylı sistemlerinden biri olacak. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nı şehir merkezine ve batı aksındaki yerleşim bölgelerine hızlı ve kesintisiz şekilde bağlayarak, trafik yoğunluğunu azaltması hedefleniyor.
Projenin devreye girmesiyle birlikte hem şehir içi ulaşım sürelerinin kısalması hem de havalimanı erişiminin daha konforlu hale gelmesi bekleniyor. Yetkililer, Arnavutköy-Halkalı kesiminin tamamlanmasıyla birlikte hattın tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağını ifade ediyor.
İstanbul’un raylı sistem ağını güçlendiren bu dev proje, tamamlandığında kentin ulaşım vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilecek.