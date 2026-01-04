Türkiye’nin geneli şiddetli kış şartlarının etkisi altına girdi. Pek çok bölgeden yoğun kar yağışı, okul tatilleri, ulaşımda aksama yüzünden yolda kalma haberleri çoğaldı.

Günler öncesinden beri meteoroloji havaların soğumaya başlayacağını ve kar yağışına hazırlıklı olunmasını duyurdu. Son yıllarda çoğu kışı kar görmeden geçiren İstanbul’un da bu kez şiddetli kar yağışına maruz kalacağını bildiren meteorolojinin bu uyarısı henüz karşılık bulmadı. Ama yurdun başka bölgelerine yağan karın ayazı ve soğuğu İstanbullulara karakışı hatırlatmaya fazlasıyla yetti.

Bu kadarcık karsız kıştan bile huzuru kaçan bugünün İstanbullularına yeri gelmişken eski İstanbul’un kışlarından bahsetmek isterim.

Çocukluğumun (1960’lı yıllar) İstanbul kışlarından hatırladığım; fırınlarda ekmek kalmaması, mahalle çeşmelerinin donması sebebiyle susuzluk yaşanması gibi olumsuzluklar ve saçaklardan kılıç gibi sarkan buzların ihtişamlı görüntüsü…

Kar yağışı ardından mahallenin tüm çocuklarının kartopu oynamak ve mahallenin ağabeylerinin yardımıyla kardan adam yapmak için sokakları doldurması da işin eğlenceli taraflarındandı.

Şimdi meteorolojinin günlerdir haber verdiği şiddetli kar yağışı İstanbul’u vurur mu, vurmaz mı bilemem. Ama bu hafta sizlere 72 yıl önce bir kış günü Karadeniz’den gelen buz kütlelerinin Boğaz’ı istilasının ardından İstanbulluların yaşadıklarını paylaşayım. 1954 yılının kışında 50 bin İstanbullunun büyük bir merakla Boğaz kıyılarını akın etmesiyle ilgili gözlemlerini Hafta Mecmuası yazarı Vedat Pekgirgin okurlarına şöyle aktarıyor:

* * *

İstanbul halkı çeyrek asır sonra yeniden merakla(!) bir hâdisenin peşinden sürüklendi. Boğaziçi ve dışı bize şimal kutbunu hatırlatacak şekilde buzlarla örtüldü. Bunların üzerinde de "Penguen"lerin yerine insanlar dolaştı. Yaşı şöyle bir otuzluk olmayanlar, sadece kendilerinden büyüklerin anlattıkları ile gördüklerini mukayese ederken, iki hâdiseyi de görgülerine dayanarak düşünenler arasında hayli fark mevcuttur. 1929 hâdisesinin daha enteresan olduğunu, büyük kütlelerin Haliç'e kadar indiğini bilen ve söyleyenler, 1954 kışının azizliğini daha hafif buldular.

Ancak, 1929'a kadar ne de olsa sadece bir harpten gayri fevkalâdelik müşahede edilmediğine göre, şu tabii vak'a o zamanlarda da şa'şalı bir lisanla ifade edilmekteydi. O zamanı hatırlayanlar mevzuun hiç de basitleşmediğini çok iyi bilir, hatta zaman zaman bunun bir afet haline geleceğini söylerlerdi.

Aradan 25 yıl geçti. Fakat bu müddet içinde neler görmedi ki? Atom zerrelerinin parçalanışını, ses duvarının delinişini, serî halinde televizyonları ve nihayet hilkat garibelerini... Erkekken kadın, kadınken erkek olanları, vs... İşte bütün bunlardan sonra, artık her hâdise bize "olabilir" kaydı ile heyecan vermekte, veya "pek tabii" görülmektedir. O zamanki ciddî mütalâaların yerine, bugünün mizah ifadesi de vakaları pek de ciddiye almamış olduğumuzun bir delilidir. Buzların Boğaz'ı tıkamasından sonra güneşleyen hava, 50 binden fazla İstanbulluyu sahil boyuna akın ettirmiştir. Otomobiller, yolcularını nevaleleri ile taşımışlar, buz parçaları karşısında "demlenmek" isteyenlerden tutun da, büyükçeleri üzerinde çilingir sofrası kuranlara bile rastgelinmiştir.

Pazar günü Sarıyer'de dolaşanlar, öyle şeylere şahit oldular ki; bütün bunlar, ciddî bir heyecan ifadesinden uzak, sadece tabii karşılanan eğlence mevzuu olarak telâkki edilmiştir.

Buzlar üzerinde yürüyen orta yaşlı bir zat, kendisine yapılan ihtara cevap bile vermeye lüzum görmeden, adımlarını itina ile atmakta devam ederken, bir başkası ona 25 liralık cezayı hatırlatmıştı. Adam bu sefer başını çevirip cüzdanını çıkardı, dedi ki:

- Veririm birader. Nihayet bir defa verirsin ama denizde yürüdüm dersin ya!..

Orta yaşlı zatın hayli alkol aldığı, bundan dolayı tehlikeli bir yolculuğa çıktığı anlaşıldığından üç arkadaşı da onu geri getirebilmek için buzların üstünden yürümeğe başlamışlardı. Bu sırada bir polis memuru, vaziyeti görmüş, dördünü de sahile davet etmişti. Buz eğlencesinin böylece sona ermesinden sonra, şimdi de ceza pazarlığına girişilmişti.

-Hepiniz 25'er lira vereceksiniz.

-Sebep?..

-Buzlarda gezindiniz!..

-Ben gezinmedim.

-Ben de...

-Hatta ben de!..

Bunları söyleyenler arkadaşlarını geri getirmek için gidenlerdi. Öteki hiç sesini çıkarmamıştı. Zaptı memnuniyetle kabul ettikten sonra arkadaşlarına şöyle bir oyun oynadı.

-Bunlardan ne diye almıyorsunuz?..

Üç arkadaşı hayret içinde ona baktılar:

-Biz sana manî olmak istedik.

-Çağırabilirdiniz...

Sonra polis memuruna döndü;

- Efendim. Bunlar bahane. Aslında ben öncülük yaptım. Onlar da beni takip ettiler. Ceza hepimize müstahak!..

Düşününüz ki altında "Plymout" otomobille buraya kadar gelen zatın "buz şakası" tam 100 liraya mal olmuştur.

Dahası da var. Biraz ileride kendileri için seçtikleri buzları adeta sandal gibi saatle kiraya verenler de var. Resim çektirmek bir lira. Gezinmek elli kuruş!.. Ama polis görürse ne onlar sahip, ne de bunlar kiracı!...

İşte bugün, inanılmaz şeylerden bahis yok. Her şey tabii, her şey "olabilir" görünüyor. O kadar ki; bütün bunlar bir alay mevzuu haline de gelebilmekte... Buz haftası böylece geçerken, içimizden gelenler sadece basit bir merakın ifadesi, "tecessüs" ten ileri gitmeyecek kadar da tabiidir.

(Vedat Pekgirgin / Hafta Mecmuası / Mart 1954)