Türkiye genelinde bahar havası yerini dondurucu soğuklara bırakıyor. Meteoroloji ve AKOM’dan gelen son verilere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.

Hafta başından itibaren etkili olan lodos ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Perşembe gününden itibaren yerini sert bir kış havasına bırakacak.

AKOM tarafından yapılan değerlendirmelerde, yarın akşama kadar ciddi bir hava olayı beklenmediği ve sıcaklıkların 15-17 derece civarında seyredeceği belirtildi. Ancak Perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileceği uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI VE FIRTINA GELİYOR

Yurdun batı kesimlerinde yarın başlayacak fırtınalı hava, İstanbul ve İzmir dahil pek çok ilde etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) haftalık raporuna göre; yeni haftada İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere ülkenin neredeyse tamamında soğuk ve karlı hava hakim olacak. Özellikle Cuma günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde ilk kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara ve Ege:

Bugün Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sağanak yağış görülürken, İstanbul ve Bursa'da lodos sert esecek.

İç ve Doğu Bölgeler:

Buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

Çığ Tehlikesi:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Beş Büyük İlde Bugün:

Bugün hava genel olarak bulutlu seyredecek. Günün en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:

İstanbul 15, Ankara 11, Bursa 20, Antalya 19 ve İzmir 18 derece. İzmir’de sağanak geçişlerinin gün boyu sürmesi öngörülüyor.