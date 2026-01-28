İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), şubat ayının ilk günlerinde şehre soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağını açıkladı.

Gerçekleştirilen açıklamada, Eğitimde ikinci dönemin de başladığı 2 Şubat Pazartesi günü özellikle sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Meteoroloji raporlarında yer alan bilgilere göre, ocak ayı sonuna kadar İstanbul’da ciddi bir soğuk hava beklenmezken, şubatın ilk günlerinde kuzeyden gelen soğuk hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 °C altında görüldü.

AKOM’un paylaştığı verilerde 1 Şubat Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, gece saatlerinde yağış etkisini gösterecek. 2 Şubat Pazartesi ise karla karışık yağmurla beraber yer yer kar yağışı meydana gelecek.

Hafta boyunca sıcaklıkların 3-13°C arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın lodostan hafif, aralıklarla orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Nem oranı %60-99 arasında değişirken, deniz suyu sıcaklığı ise 10°C civarında olacak.

Yetkililer vatandaşlar ve öğrencileri, özellikle okulların açıldığı gün, yağış ve soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardığı belirtildi.