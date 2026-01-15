Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre özellikle doğu illerini etkilemeye devam eden eden soğuklar, pazar gününden itibaren batıya da yayılacak.

Bugün en düşük sıcaklığın 6 derece olması beklenen hava sıcaklığının pazartesi günü 3, pazartesi ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü İstanbul, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde başlayacak olan karla karışık yağmur, pazartesi günü yerini kara bırakacak.

Bugün doğu illeri ise adeta donuyor. Kars'ta en düşük hava sıcaklığı eksi 14, Ardahan'da ise eksi 18 derecelere kadar düşecek. Bugün iç kesimlerde de buzlanma ve don bekleniyor.

AKOM UYARI YAPTI

İstanbul’da pazartesi gümü beklenen hava durumu ile ilgili AKOM da uyarı yaptı. AKOM’un haftalık hava tahmin raporunda 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilirken en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji’nin bugünkü tahminlerine göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Ayrıca son tahminlerde Karabük, Bartın ve Kastamonu’ya sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.