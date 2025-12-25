Yıl sonuna sayılı günler var. İstanbul'da kar yağışı bekleyenlerin gözü hafta sonuna çevrildi. NTV'de yer alan habere göre, Rusya'dan gelmesi beklenen soğuk hava dalgası da sıcaklıkları bir hayli düşürecek. Rusya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasıyla beraber kar da etkili olacak. Sıcaklıklar 10 derece birden düşerken beklenen kar birçok noktada yağacak.

TARİH VERİP KAR BEKLENEN İLLERİ SIRALADI

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan "Özellikle 27-29 Aralık arasında cuma, cumartesi ve pazar günlerinde Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sakarya'da kar yağışı bekliyoruz" dedi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi’nin soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine gireceği duyuruldu.

Tahminlere göre, bölgenin doğu kesimlerinde yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağışların cuma günü aralıklı yağmur şeklinde görülecek. 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren ise 3 şehirde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Ağırlıklı olarak yağmur beklenen İstanbul’a da kar haberi geldi. Cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

İstanbul genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek bölgelerde kar yağışının görülebileceği duyuruldu.