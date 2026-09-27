İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin raylı sistem ağını genişletme ve toplu ulaşımı daha konforlu hale getirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Yakası’nın en yoğun nüfuslu ve ticari hareketliliği yüksek bölgelerini birbirine bağlayacak olan Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı projesinde sona yaklaşıldı.

Yapım çalışmaları hızla ilerleyen ve açılış için gün sayan hatta, geniş katılımlı bir test sürüşü gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, hattın mevcut durumu ve teknik özellikleri hakkında bilgi almak hem de test sürüşünü bizzat deneyimlemek üzere hatta incelemelerde bulundu.

Anadolu Yakası ulaşımında milat olması hedeflenen hattaki test sürüşü organizasyonu, yerel yöneticiler ile teknik bürokratları bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan’a bu önemli inceleme gezisinde Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Pelin Alpkökin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanı Erman Eryılmaz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İkinci Başkanvekili Gencay Özcan eşlik etti.

Ayrıca saha incelemesinde İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, bölge mahalle muhtarları ve projede görev alan uzman teknik ekip hazır bulundu. Test sürüşü öncesinde teknik kurmaylarından hattın ilerleyişi, sinyalizasyon süreçleri ve istasyon yapılaşmaları hakkında detaylı bilgi alan Nuri Aslan, ardından metro telsizine bağlanarak anons geçti ve test sürüşünü resmen başlattı.

ÜMRANİYE ATAŞEHİR GÖZTEPE ARASI YOLCULUK SÜRESİ 21 DAKİKAYA İNECEK



Test sürüşü esnasında raylı sistemlerin teknik nitelikleri ve bölgeye sağlayacağı kolaylıklar hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, hattın hizmete girmesiyle birlikte ulaşımda büyük bir zaman tasarrufu sağlanacağını vurguladı. Kıymetli arkadaşlar, Ümraniye Ataşehir Göztepe hattında bir test sürüşündeyiz diyen Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

Bugün gördüğünüz gibi sürücüsüz bir hatta arkadaşlarımızla beraber yolculuk yapıyoruz ve test sürüşündeyiz. 19 Aralık tarihinde açmış olacağız bu hattı. 2026’nın sonunda açmış olacağız.

13 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşuyor ve Ümraniye Ataşehir Göztepe arasında 21 dakika.

TAM OTOMATİK SÜRÜCÜSÜZ METRO TEKNOLOJİSİ VE ÇEVRE DOSTU ULAŞIM



Yeni açılacak raylı sistem hattı, tam otomatik sürücüsüz metro teknolojisi M7 ve M8 hatlarında olduğu gibi yüksek güvenlik standartlarına sahip olarak inşa edildi. Perron Ayırıcı Kapı Sistemleri ile donatılan istasyonlar, yolcu güvenliğini en üst düzeye çıkarırken trenlerin tam zamanında ve yüksek frekansla çalışmasına olanak tanıyacak. Hattın faaliyete geçmesiyle birlikte, bölgedeki otobüs, minibüs ve özel araç kullanımının azalması bekleniyor. Lastik tekerlekli araç trafiğindeki bu gerileme, kara yolu üzerindeki araç yoğunluğunu düşürürken karbon emisyonunu da azaltarak İstanbul’un çevre sağlığına doğrudan katkı sunacak.

ENTEGRASYON NOKTALARIYLA KESİNTİSİZ YOLCULUK İMKÂNI

Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı, sadece bu üç ilçe arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp İstanbul'un diğer ana ulaşım damarlarıyla sağladığı entegrasyonlar sayesinde yolculara kesintisiz seyahat imkânı sunacak. Hat;

Göztepe istasyonunda Marmaray hattı ile,

Yenisahra istasyonunda M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile,

Çarşı istasyonunda M5 Üsküdar Çekmeköy Metro Hattı ile, bağlantılı hale gelecek. Aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi istasyonu vasıtasıyla her gün yüz binlerce çalışanın ve ziyaretçinin hareket ettiği Finans Merkezi bölgesindeki ulaşım yükünü doğrudan üstlenecek. Tek yönde saatte 44 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olan bu 13 kilometrelik hat, 11 istasyonluk güzergâhı boyunca Anadolu Yakası'nın kuzey ve güney koridorunu birbirine bağlayan en stratejik toplu taşıma omurgalarından biri olacak.