Sarı-kırmızılı ekipte Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, yönetimin oyuncuya ilettiği teklif sonrası gözler yıldız futbolcunun kararına çevrildi.
İstanbul'a beklenirken Miami'ye uçtu: Mauro Icardi’den Galatasaray'ı şoke eden hamle
Galatasaray ile yeni kontrat yapıp yapmayacağı merak edilen Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Kaynak: Diğer
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Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Icardi'nin henüz resmi bir geri dönüş yapmadığı öğrenildi.
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Sevgilisi China Suarez ile Miami'ye gitmesi gündemdeki yerini korudu.
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İstanbul'a dönmesi beklenen futbolcunun tekrar ABD'ye hareket etmesi, sözleşme görüşmelerinin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
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Galatasaray taraftarları, takımın önemli hücum oyuncularından biri olan Icardi'nin kariyer planıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, taraflar arasındaki sürecin sonucu bekleniyor.
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