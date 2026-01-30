YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Dünyanın diken üstünde durduğu bir anda İstanbul’da yapılan görüşmeler diplomasi koridorlarında nasıl yankı buldu?..

İran Dışişleri Bakanının içinden geçtiğimiz süreçte bu ziyareti gerçekleştirmiş olmasının dikkate değer bir gelişme olduğunu vurgulayan duayen diplomat emekli Büyükelçi Onur Öymen, “İran Dışişleri Bakanının Ankara’yı böyle bir süreçte ziyaretinin anlamı Türkiye’den beklentilerini ifade etmek yönünde yorumlanacaktır. İki bakanın yaptığı görüşmenin içeriğini bilmesek de İran tarafının Türkiye’den bir isteğini, beklentisini dile getirdiğini söylemek abartı olmaz. Aynı zamanda öyle anlaşılıyor ki, ‘savaşmak talebimiz yok’ benzeri bir masajın Türkiye tarafından ABD’ye anlatılması istenmiş olabilir” dedi.

İran’ın ABD ile ilişkilerinin gerginleştiği bu ortamda ziyaretinin bir isteği iletmek amacıyla olabileceğini kaydeden Öymen, şunları söyledi:

“ABD İran arasındaki gelişmelerin sın günlerde ne kadar gergin boyutlara çıktığını tüm dünya kamuoyu görüyor. Tam da böyle bir dönemde İran Dışişleri Bakanının Türkiye gelmesinin nedeni, Türkiye’den bir talebi dile getirmek doğrultusunda olacaktır. İçinden geçtiğimiz dönemde Türkiye batı ile daha yakınlaştı ve görüşme trafiği yüksek. ABD başta olmak üzere bir çok ülke ile görüşüyor. İran, bu ilişkilerin seyrini dikkat ila takip ettiği için Türkiye’den kendisinin batı ile ilgili ilişki ortamına yönelik bir talebini iletmiş olma ihtimali yüksek. Açıklamalardan bunu anlıyoruz. Özellikle ABD ile olan gergin ilişki ortamında Türkiye’den bir talebini ilettiği batı ile kurmak istediği bir ilişki noktasında Türkiye’den iteğini ifade ettiği ortada. İki Bakanın neler konuştuklarını bilemesek de açıklamalar buna işaret ediyor.”

İran’ın Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki konumu dikkate alındığında ortak hareket etme konusunda Türkiye’den bir beklenti içine girmeyeceğini anlatan Onur Öymen, “Türkiye-ABD ilişkileri bu aşamada daha ılımlı ve yükselen bir grafik izliyor. İran’da elbette bunu görüyor. Bir iş birliği arayışı içinde olmadıklarını da görüyoruz zaten. Bu amaç ile Türkiye’ye gelmedikleri ortada” dedi.

İki Bakanın toplantısında terör konusunun ele alındığının da yapılan açıklamalardan anlaşıldığını ifade eden Öymen, “PKK-PJAK konusunun da görüşüldüğü ortada. Öte yandan PYD ve PJAK’a yönelik olarak da bir silah bırakma çağrısı olmadı. Türkiye yıllardır PJAK konusunda İran’ı uyarıyor ancak İran tehdit kendine yönelmedikçe bir adım atmıyor. Bugüne kadar gözlediğimiz bu. Yine bakıyoruz, PKK-PJAK terörü ile ortak mücadele konusunda hevesli olduklarına ilişkin işaret alamıyoruz. Bu konu 1990’lı yıllardan bu yana bu ana eksen etrafında gidiyor. Bundan sonra İran daha farklı bir adım atarak başka boyuta taşınır mı, bunu göreceğiz” diye konuştu.