İstanbul’un yeni yıla kar yağışı ile başlayıp başlamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre İstanbul’da 31 Aralık günü hava sıcaklığının en düşük 3 derece en yüksek 5 derece olması bekleniyor. Megakentte yarın sağanak yağış beklenirken yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur olması öngörülüyor.
İstanbul yeni yılın ilk günü donacak: AKOM uyardı
Yeni yıl için geri sayım sürerken İstanbul için uyarı geldi. AKOM, yeni yılın ilk günü soğuk hava, buzlanma ve yağışa karşı uyarılar yaptı.
Yeni yılın ilk gününde ise İstanbul’da hava sıcaklığının en düşük -1 derece en yüksek 3 derece olması bekleniyor. Yağışın yüksek kesimlerde kar şeklinde olabileceği öğrenildi.
AKOM’DAN UYARI GELDİ
Meteoroloji’nin tahminleri sonrası AKOM’dan yeni yılın ilk günü için uyarı geldi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yılbaşı döneminde İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı uyarıda bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak.
Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.
AKOM, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması uyarısında bulundu. Özellikle, yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları istendi.
İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valiliği de yaptığı son açıklamada kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yaptı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden lodos, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek karayel şeklinde, saatte 40-60 kilometre/saat hızında eseceğinin tahmin edildiğini aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."