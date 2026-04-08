2 ilçeyi kapsayan kesintilerin gece saatlerinde devreye alınması ve sabah saatlerine kadar devam etmesi planlanıyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hazırlıklı olmaları istenirken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte enerji akışının normale döneceği bildirildi.

İşte elektrik kesintisine gidilecek ilçeler...

Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli

Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler

Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih

Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer

Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy

Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı

Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta

Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat

Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil

Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz

Esenler: Turgut Reis, Oruçreis

Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal

Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa

Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani

Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa

Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen

Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe

Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur

Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam

Planlı çalışmaların zaman çizelgesi ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bazı bölgelerde enerji kesintisinin gece yarısı başlayarak gün ağarana dek devam etmesi öngörülürken, diğer bölgelerde ise sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar sürecek bir kesinti planlanıyor.