2 ilçeyi kapsayan kesintilerin gece saatlerinde devreye alınması ve sabah saatlerine kadar devam etmesi planlanıyor.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hazırlıklı olmaları istenirken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte enerji akışının normale döneceği bildirildi.
İşte elektrik kesintisine gidilecek ilçeler...
- Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli
- Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler
- Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih
- Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer
- Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy
- Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı
- Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta
- Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat
- Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil
- Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir
- Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz
- Esenler: Turgut Reis, Oruçreis
- Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal
- Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa
- Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani
- Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa
- Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen
- Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe
- Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur
- Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam
Planlı çalışmaların zaman çizelgesi ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bazı bölgelerde enerji kesintisinin gece yarısı başlayarak gün ağarana dek devam etmesi öngörülürken, diğer bölgelerde ise sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar sürecek bir kesinti planlanıyor.