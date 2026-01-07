Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Etkilenen ilçe, mahalle ve sokak listesi resmi sitede yayımlandı.
İstanbul yarın karanlığa gömülecek: Hangi ilçeler elektriksiz kalacak? Yarın evde kalacaksanız dikkat
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Etkilenen ilçe, mahalle ve sokak listesi resmi sitede yayımlandı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.