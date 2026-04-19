Yenikapı Etkinlik Alanı’nda sona eren yarışta, geçen yılın şampiyonu Kenyalı Alex Matata 1 saat 1 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı. Matata’nın hemen ardından gelen ikiz kardeşi Charles Matata, milisaniyelerle ikinci olurken kariyerinin en iyi derecesini koştu. Türk sporcu Ali Kaya ise 1 saat 12 saniyelik performansıyla üçüncülüğü aldı.

Kadınlar kategorisinde Kenyalı Purity Gitonga, 1 saat 6 dakika 50 saniyeyle birinciliğe ulaştı. Etiyopyalı Ftaw Zeray 1 saat 6 dakika 57 saniye ile ikinci olurken, Güney Afrikalı Glenrose Xaba 1 saat 7 dakika 3 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI NETLEŞTİ

Yarışı üçüncü tamamlayan Ali Kaya, aynı zamanda Türkiye Şampiyonası klasmanında zirvede yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Onu Ramazan Baştuğ ve Ömer Amaçtan takip etti.

Kadınlarda 10. sırada finiş gören Nursena Çeto, Türkiye şampiyonu oldu ve kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Meliha Pınar Demirağ ikinci, Yayla Kılıç üçüncü sırayı aldı.

Güney Sudanlı Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle ülke rekorunu kırdı. Kazak sporcu Shadrack Kimutai Koech ise 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekorunun yeni sahibi oldu.