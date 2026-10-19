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Kaynak: DHA

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

İstanbul Valiliği bugün saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.

İSTANBUL'DA ACI HABER

Yapılan ilk incelemede cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşa ait olduğu belirlendi.

Valilik, "Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

KOCAELİ'DEN DE ACI HABER GELDİ: CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dereye düşerek sele kapılan Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan’ın da cansız bedeni de bu sabah bulundu. Sel felaketinde can kaybı 8'e yükselmiş oldu.

Böylece sel felaketinde ölü sayısı sekize çıktı.