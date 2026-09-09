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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul ve Ankara’da sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına çıkarıldığı ve bu ürünlerin bedellerinin kayıt dışı şekilde Türkiye’ye sokulduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından kapsamlı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporları doğrultusunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmayan para transferleri mercek altına alındı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliler ve bağlantılı adresler belirlendi.

Belirlenen adreslere 9 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda sağlık ürünü ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı bulundu.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, ele geçirilen ürünler ve şüphelilerin mali hareketleri üzerinden devam ettiği belirtildi.