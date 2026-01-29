Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan ayını işaret ederek yöneticilere seslendi. Gül "Kurum amirlerimizden, kendi içerisinde planlama yaparak, 18.00'den önce, uzaklığa göre 17.00 ya da 16.30'da, işlerin aksamayacağı noktada tedbir alarak mesai arkadaşlarımıza izin verilmesini istirham ediyorum" dedi.

Gül'ün açıklamasının tamamı şöyle:

"Son olarak, üç aylar içindeyiz, ramazana yaklaştık. İstanbul'da ulaşımla ilgili bir yerden bir yere gitmek ciddi anlamda bir zaman alıyor. Dolayısıyla kurum amirlerimizden, kendi içerisinde planlama yaparak, mesai arkadaşlarımızın 18.00'den önce, uzaklığa göre 17.00 ya da 16.30'da işlerin aksamayacağı noktada tedbir alarak mesai arkadaşlarımıza izin verilmesini istirham ediyorum."