Kaynak: İHA

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da yaşanan selde kaybolan 3 kişi için denizde, derede ve karada arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vali Gül bölgedeki yıkım işlemlerinin sürdüğünü de belirterek, "Yıkılması gereken bir bina kaldı. Onu da yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahı ile ilgili engel teşkil eden yapılar kalkmış olacak" dedi.

"YIKILMASI GEREKEN YERLER VARDI. ORALARIN YIKIMLARI DEVAM EDİYOR. BİR BİNAMIZ KALDI"

İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Bugün 5'inci gündeyiz. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Henüz bulamadığımız 3 hemşehrimizin arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı. İlave talepler geldikçe ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini inceliyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahı ile ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız burada ofisini oluşturdu. Hemşehrilerimizden kentsel dönüşüme girmek isteyen, binalarının TOKİ aracılığıyla yeniden yapılmasını isteyenlerle ilgili çalışma başladı. Hemşehrilerimiz kendi binalarını 3 şekilde dönüştürebilir. Hemşehrilerimiz kendi binalarını kendileri, müteahhit ya da TOKİ marifetiyle olmak üzere 3 farklı seçenekle yapabiliyorlar. Yağışın durması ile birlikte Ayazağa'da hayatın büyük ölçüde normale dönmesini beklediklerini söyledi.

"ŞİLE'DE BÜYÜK ÖLÇÜDE BİR YAĞMUR GELDİ"

Şile'de yaşanan sel ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Gül, "Şile'de büyük ölçüde bir yağmur geldi. Ekiplerimizin önemli bir kısmını geceden o tarafa aktardık. Biz de o tarafa gideceğiz. Derelerin taşma neticesinden su baskınları var. Herhangi bir can kaybı yok. Derenin taşkınlığının geçmesini ve sonrasına da zarar tespiti çalışmalarımız yapılacak. Ayazağa'da yıkım çalışmaları devam eden stadyumun yerine gençlerin spor yapabileceği yeni bir alanın oluşturulacağını da söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de sel sonrası kaybolan kişiler olduğunu kaydetti.

"17 KİLOMETRENİN TAMAMINDA KARADA, DENİZDE VE DEREDE ARAMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ayazağa'da kaybolan 3 kişiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Gül, "Burada 17 kilometreli dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Haliç başta olmak üzere sahil güvenlik ve su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. 17 kilometrenin tamamında karada, denizde ve derede aramalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"19 DÜKKAN, 2 KONUT, 1 KUR'AN KURSU, 1 STADYUM VE TRİBÜNLER YIKILMIŞ OLACAK"

Ayazağa'daki yıkılan yapılarla ilgili temel problemleri sıralayan Vali Gül, "Yapılar dere yatağındaydı. Binalar depreme dayanıksızdı. Oradaki olan yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Dolayısıyla hemşerileri mağdur etmeden bu yıkımı gerçekleştirdik. Toplamada 16 dükkan burada, 3 dükkan mahallenin girişinde olmak üzere toplam 19 dükkan, 2 konut, 1 Kur'an kursu, 1 stadyum ve tribünler yıkılmış olacak. Ayrıca orman tarafından başlayarak derenin ıslahı ile ilgili çalışmalar başladı. Günün sonunda derenin belli ölçüde rahatladığını göreceğiz. Orta vadede uzun vadede isteyen hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere konutları dönüştüğünü göreceğiz. Yeni hadiseler olmaması için alınabilecek tüm tedbirleri almış olacağız" dedi.