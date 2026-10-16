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Kaynak: DHA

İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim faaliyetleri ve sınavlara ilişkin yeni bir karar alındı. İstanbul Valiliği, 17-18 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri bazı eğitim kurumlarında yüz yüze faaliyetlerin ve sınavların durdurulacağını duyurdu.

Kararın, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alındığı bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir."