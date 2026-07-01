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Kaynak: AA

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıyla, orman yangınlarını önlemeye yönelik ek tedbirler duyuruldu.

Yazıda, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, havai fişeklerin neden olabileceği yangın riskini azaltmak amacıyla gerekli önlemlerin alınması istendi.

Valiliğin daha önce aldığı kararla, ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı hatırlatılarak, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ilave tedbirlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Yazıda ayrıca, kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerinden yasağın titizlikle uygulanması, denetimlerin aralıksız sürdürülmesi ve kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması istendi.