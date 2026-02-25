İstanbul Valiliği, kentte bu gece hava koşullarının sertleşeceğine yönelik uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

Valilik, rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceğini, özellikle bazı ilçeler ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceğini duyurdu. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.

Rüzgar: Bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat); yarın (26.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklıkları: Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"