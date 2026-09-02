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İstanbul Ataköy’de 12 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan Anyma konseri, sahne tasarımlarında kullanılan görseller nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Organizasyona ait bazı sahne şovlarının sosyal medyada tepki toplaması ve görsellerin satanist semboller ile ritüeller içerdiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından konserin iptal edildiği duyuruldu.

SAHNE GÖRSELLERİ TARTIŞMA YARATTI

ABC'de yer alan habere göre, Anyma’nın İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı konser, son günlerde özellikle sahne tasarımları ve görsel içerikleri üzerinden yoğun şekilde tartışıldı. Organizasyonda kullanılan bazı görseller, sosyal medya kullanıcıları tarafından satanist ritüel ve sembollerle ilişkilendirildi.

Söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte konserin iptal edilmesi yönündeki çağrılar da arttı. Böylece Anyma’nın İstanbul etkinliği, sahne şovları üzerinden yürütülen tartışmaların ardından iptal gündemine taşındı.

YOĞUN TARTIŞMALARIN ARDINDAN İPTAL EDİLDİ

İstanbul Ataköy’de 12 Eylül’de düzenlenmesi planlanan etkinliğin, sosyal medyada oluşan yoğun tartışmaların ardından iptal edildiği belirtildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla organizasyonun gerçekleştirilmesine izin verilmediği bildirildi.

Konserin iptal edilmesiyle birlikte Anyma’nın sahne şovlarında kullanılan görseller ve bu görüntülerde yer aldığı öne sürülen sembollere ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.